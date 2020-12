Ukrywał się w Gdyni. Zatrzymali go fordońscy „poszukiwacze” Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Fordonu i komendy miejskiej wspólnie z kolegami z Gdańska namierzyli i zatrzymali poszukiwanego 34-latka. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania przez pięć lat. Był poszukiwany między innymi dwoma listami gończymi. Podczas zatrzymania legitymował się sfałszowanymi dokumentami, za co teraz będzie dodatkowo odpowiadać.

Fordońscy policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób od dłuższego czasu tropili jednego z mieszkańców tego osiedla. Mowa o 34-latku, który od pięciu lat ukrywał się przed funkcjonariuszami. Za tym mężczyzną było wydanych przez różne prokuratury dziewięć podstaw poszukiwawczych, w tym dwa listy gończe. Bydgoszczanin był poszukiwany do spraw związanych z oszustwami bankowymi.

Kryminalni z Fordonu tropiąc 34-latka, ustalili, że może ukrywać się na terenie Gdyni. Wnikliwa praca funkcjonariuszy pozwoliła im na wytypowanie miejsca pobytu poszukiwanego. Policjanci przystąpili do realizacji i wspólnie z funkcjonariuszami z bydgoskiej komendy pojechali do Gdyni. Tam, z pomocą policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku namierzyli dokładny adres poszukiwanego. Rano kryminalni zauważyli 34-latka, jak wychodził z mieszkania. Wówczas go wylegitymowali.

Mężczyzna podawał się za cudzoziemca. Co więcej, okazał kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Pomorskiego. Z danych na dokumencie tylko imię się zgadzało. Niemniej jednak, policjanci nie dali się oszukać. Doskonale wiedzieli, że posługuje się sfałszowanymi dokumentami. Funkcjonariusze znaleźli przy nim też kilka innych sfałszowanych dokumentów. 34-latek został zatrzymany i dowieziony do Komisariatu Policji Gdynia Chwarzno. Tam też usłyszał zarzuty związane z fałszowaniem dokumentów. Teraz już najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Bydgoszczy / kp)