"Nasza krew – Nasza Ojczyzna" w wydaniu opolskich policjantów

Zakończyła się ogólnopolska akcja pn. Nasza krew – Nasza Ojczyzna. W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Policjanci z naszego województwa licznie zaangażowali się we wsparcie szczytnej idei krwiodawstwa. W trakcie trwania akcji oddali bowiem blisko 45 litrów krwi!

Właśnie zakończyła się 9 odsłona ogólnopolskiej akcji pn. Nasza krew – Nasza Ojczyzna. Wszystko po to, aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Akcja zorganizowana została przez Straż Graniczną pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ten cenny dar jest cały czas potrzebny i niezbędny dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. W dobie walki z koronawirusem nie możemy o tym zapomnieć. W szpitalach w całej Polsce przebywają pacjenci, którzy zmagają się z chorobami gdzie jest potrzebna krew do ratowania ich życia. Odbywają się planowane zabiegi, a na stół operacyjny trafiają osoby po wypadkach.

Dlatego też opolscy policjanci zaangażowali się we wsparcie tej akcji i w trakcie jej trwania oddali blisko 45 litrów tego cennego daru. W licznych akcjach oddawania krwi wzięło udział 99 funkcjonariuszy naszego garnizonu.

Pomimo zakończenia tegorocznej odsłony tej akcji, wciąż zachęcamy do honorowego krwiodawstwa. Jeden dawca może oddać jednorazowo 450 ml. Warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy – jednak nie częściej niż co 8 tygodni.