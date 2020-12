Potrącił mężczyznę i uciekł. Został aresztowany Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 19-latek. Młody mężczyzna spowodował kolizję, a kiedy pokrzywdzony chciał go zatrzymać, ten go potrącił, przewiózł kilka metrów na masce samochodu, a gdy upadł na ziemię, odjechał. Mieszkaniec powiatu sanockiego podejrzany jest o narażenie potrąconego mężczyzny na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie także w warunkach recydywy za przestępstwa narkotykowe.

Do zdarzenia doszło w grudniu na terenie Sanoka. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że kierujący pojazdem marki Audi, dwukrotnie doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Kiedy poszkodowany próbował go zatrzymać, kierujący audi potrącił go, a następnie przewiózł kilka metrów na masce swojego samochodu. Po upadku pokrzywdzonego na jezdnię kierowca audi odjechał z miejsca, nie udzielając mu żadnej pomocy.

W wyniku podjętych działań, funkcjonariusze wydziału kryminalnego ustalili, że audi, mógł wówczas kierować 19-letni mieszkaniec powiatu sanockiego. W trakcie podjętych czynności policjanci ustalili, gdzie może przebywać 19-latek i tam pojechali. Na miejscu zastali młodego mężczyznę w towarzystwie swojego 22-letniego znajomego. Funkcjonariusze ujawnili przy 22-latku woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego. Po zbadaniu narkotesterem okazało się, że jest to marihuana.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Po zgromadzeniu materiału dowodowego 19-latek usłyszał zarzuty narażenia potrąconego mężczyzny na utratę zdrowia i życia. Mieszkaniec powiatu sanockiego podejrzany jest także o posiadanie i udzielenie środków odurzających w warunkach recydywy.

Sąd Rejonowy w Sanoku przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego 19-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Wobec 22-latka podejrzanego o posiadanie substancji odurzających prokurator został dozór policyjny.

(KWP w Rzeszowie / kp)