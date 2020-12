Po służbie uratował życie Data publikacji 30.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł.asp. Szymon Wojciechowski będąc po służbie udzielił pomocy przedmedycznej 38-latkowi, który upadł na środku jezdni. Okazało się, że mężczyzna dostał silnego ataku padaczki. Policjant z puckiej komendy znalazł się we właściwym miejscu i czasie, wiedział co robić i zrobił to tak, jak należy. Dzięki sprawnej reakcji uratował mężczyźnie życie.

Mł.asp. Szymon Wojciechowski w trakcie odpoczynku po nocnej służbie został zaalarmowany przez domowników o tym, że na środku ulicy leży mężczyzna, który potrzebuje pomocy. Asystent zespołu wykroczeń z puckiej komendy natychmiast wybiegł z domu by udzielić pomocy leżącemu na środku jezdni mężczyźnie. Policjant rozpoznał, że ma on atak padaczki. Stróż prawa natychmiast zasygnalizował jadącym z obydwu stron kierowcom o niebezpieczeństwie i spowodował spowolnienie i zatrzymanie ich aut.

Sytuacja była niebezpieczna, 38-latek dławił się, zaczął sinieć i widać było, że walczy o życie. Policjant przystąpił do ratowania mężczyzny układając chorego w pozycji bocznej ustalonej, pozwalającej na bezpieczne udrożnienie górnych dróg oddechowych, usuwając wydzielinę oraz krew.

Gdy poszkodowany złapał oddech, mundurowy zabezpieczył go, żeby nie doznał większych urazów. Funkcjonariusz przemieścił mężczyznę z jezdni na pobocze i za pośrednictwem dyżurnego puckiej Policji wezwał pogotowie ratunkowe, aby jak najszybciej udzielić fachowej pomocy medycznej 38-latkowi. Gdy sytuacja się uspokoiła monitorował jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie otrzymał fachową pomoc, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Mł.asp. Szymon Wojciechowski sam jako niezwykle skromny uważa, że „nic wielkiego nie zrobił, to było działanie bezwarunkowe i odruchowe", dając tym samym dowód swojej bezinteresowności i wypełnianiu roty przysięgi policyjnej, której częścią jest ratowanie życia i zdrowia innego człowieka.

(KWP w Gdańsku / mw)