Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej w kamerze radiowozu

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierowca wyprzedzał pojazdy ciężarowe mimo linii podwójnie ciągłej. Do zdarzenie doszło na krajowej "ósemce" w Suchowoli. Za swój manewr obywatel Estonii otrzymał mandat karny.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierowca nie zastosował się do znaku P4 "linii podwójnej ciągłej" i wyprzedzał tiry na krajowej "ósemce". Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek z rana w Suchowoli. Za swój manewr obywatel Estonii otrzymał mandat karny w wysokości dwustu złotych.

Mundurowi ze Speed-u są wszędzie tam, gdzie dochodzi do wypadków, których główną przyczyną jest prędkość i niebezpieczne wyprzedzanie. Krajowa "ósemka" na odcinku między Białymstokiem a Augustowem jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w województwie podlaskim, stąd też szczególnie jest patrolowana przez policjantów z "drogówki".

