Dzięki pomocy krakowskiego policjanta zagubiony mężczyzna uniknął wychłodzenia Data publikacji 31.12.2020

Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 29 grudnia br. chwilę po godzinie 23.00 zadzwoniła kobieta, która zgłosiła, że jej 65-letni mąż, który ma problemy zdrowotne i potrzebuje stałej opieki, wyszedł z domu bez odzieży wierzchniej i nie ma z nim kontaktu. Kobieta sygnalizowała także, że ze względu na problemy zdrowotne kontakt z jej mężem może być utrudniony. Dyżurny po uzyskaniu rysopisu mężczyzny, w pierwszej kolejności skierował patrole policji w rejon jego miejsca zamieszkania, aby funkcjonariusze sprawdzili, czy osoba ta nie znajduje się w pobliżu. Sprawdzano także krakowskie szpitale, w których mógłby znajdować się starszy mężczyzna. Niestety kilkugodzinne poszukiwania ciągle nie przynosiły efektu.

Sytuacja zmieniła się po godzinie 2.00 w nocy, kiedy to policjant z Wydziału Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, młodszy aspirant Kamil Sowa zaniepokojony szczekaniem swoich psów, wyszedł na posesję, żeby sprawdzić, co się dzieje. Będąc na zewnątrz, zobaczył starszego mężczyznę idącego środkiem jezdni, który sprawiał wrażenie zagubionego, a jego lekki, jak na tę porę roku ubiór wskazywał, że może on potrzebować pomocy. Policjant podszedł do mężczyzny i próbował nawiązać z nim kontakt. W związku z tym, że człowiek ten był zdezorientowany i sprawiał wrażenie mocno wyziębionego, funkcjonariusz zabrał go do swojego domu. Starszy pan mógł się ogrzać i dojść do siebie, nie wymagał pomocy medycznej. Policjant powiadomił dyżurnego o napotkaniu zdezorientowanego mężczyzny i dowiedział się, że taka osoba zaginęła. Tak więc 65-latek został przekazany pod opiekę żony.

Przykład ten pokazuje, jak bardzo istotna jest wrażliwość na ludzki los i niepozostawanie obojętnym wobec innych.

(KWP w Krakowie / kp)