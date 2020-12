Odnaleźli zaginioną kobietę Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału prewencji odnaleźli na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego 66-latkę. Okazało się, że jest to poszukiwana zaginiona z terenu Milanówka.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał informację o prowadzonych przez Komisariat Policji w Milanówku poszukiwaniach za zaginioną kobietą. 66-latka wyszła z domu, a bliscy nie mieli z nią kontaktu, zgłosili więc jej zaginięcie. Ustalono, że wcześniej kobieta mieszkała w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dzięki zaangażowaniu i pracy nowodworskich patrolowców jeszcze tego samego dnia wieczorem 66-latka została odnaleziona. Okazało się, że nie potrafiła wrócić do domu i komunikacją dotarła do Nowego Dworu Mazowieckiego, do miejsca, gdzie wcześniej zamieszkiwała.

Mundurowi po sprawdzeniu kobiety w policyjnych systemach ustalili, że jej zaginięcie zgłosiła na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim najbliższa rodzina. Na miejsce przybyła również załoga pogotowia ratunkowego, ale jak się okazało, 66-latka nie potrzebowała hospitalizacji.

Sprawne i profesjonalne działania mundurowych z nowodworskiego wydziału prewencji doprowadziły do przekazania rodzinie informacji, że 66-latka została odnaleziona i nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo.

(KSP / kp)