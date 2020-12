Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant, będąc na wolnym, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusza zaniepokoił hałas, który usłyszał za oknem. Okazało się, że kierowca volkswagena uderzył w zaparkowane na poboczu auto i uciekł. Mundurowy udał się za pojazdem i go zatrzymał. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie.

We wtorek (29.12.2020 r.) po południu policjant Ogniwa w Hajnówce Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Będąc na wolnym, funkcjonariusz usłyszał na drodze hałas, który go zaniepokoił. Gdy wyjrzał przez okno, zauważył, że kierowca volkswagena uderzył w zaparkowany na poboczu jezdni pojazd i odjechał. Funkcjonariusz bez chwili zawahania wsiadł do swojego samochodu i udał się za tym pojazdem. Chwilę później policjant zatrzymał samochód i uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę, wyjmując kluczyki ze stacyjki. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem 22-latka wykazało, że miał on ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy kierowca stracił prawo jazdy. Jak ustalili policjanci, siedzący za kierownicą volkswagena mieszkaniec gminy Bielsk Podlaski jeżdżąc ulicami miasta, uszkodził jeszcze inne auto i ogrodzenie posesji. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości Kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. To kolejny przykład na to, że policjantem jest się zawsze.

(KWP w Białymstoku / kp)