Dzielnicowy udaremnił próbę samobójczą Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozmowa telefoniczna dzielnicowego z Włocławka i szybko wysłany patrol pozwoliły na udzielenie pomocy 38-latkowi. Z informacji wynikało, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (28.12.2020) w godzinach porannych w rejonie obsługiwanym przez dzielnicowego młodszego aspiranta Petera Jonetzko. Funkcjonariusz, wykonując swoje czynności do prowadzonych spraw, skontaktował się z mieszkanką osiedla Południe i w trakcie rozmowy z nią dowiedział się o dziwnym zachowaniu jej męża. Z relacji wynikało, że chce on popełnić samobójstwo i właśnie wychodzi z domu. Mundurowy poprosił o rozmowę z 38-latkiem, a w tym samym czasie drugi dzielnicowy młodszy aspirant Szymon Szczęśniak powiadomił dyżurnego o całej sytuacji.

Natychmiast na miejsce został wysłany patrol, a młodszy aspirant Peter Jonetzko kontynuował rozmowę z mężczyzną do czasu przyjazdu patrolu. Kiedy tylko usłyszał w słuchawce pukanie do drzwi oraz głosy funkcjonariuszy, mógł zakończyć połączenie. Patrol wezwał na miejsce załogę ratownictwa medycznego, która zabrała 38-latka do szpitala.

Reakcja dzielnicowego na uzyskaną informację od rodziny o zamiarze próby popełnienia samobójstwa umożliwiła udzielenie szybkiej pomocy włocławianinowi.

(KWP w Bydgoszczy / kp)