4-latek ranny po użyciu fajerwerków. Chrońmy dzieci przed tymi materiałami! Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieodłącznym elementem sylwestrowej nocy są fajerwerki. Policjanci przypominają, że należy używać ich odpowiedzialnie i zadbać by w ich posiadanie nie weszły dzieci. Niestety w powiecie międzyrzeckim doszło do wybuchu petardy w ręce 4-letniego chłopca, w wyniku czego stracił 2 palce. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

Fajerwerki to nieodłączny element sylwestrowej nocy. Od wielu lat wszyscy bardzo chętnie oglądamy pokazy kolorowych ogni, które rozświetlają niebo by przywitań Nowy Rok. To piękna tradycja, ale równie niebezpieczna.

Niestety na terenie powiatu międzyrzeckiego doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia z fajerwerkami. W jednym z mieszkań, w niewyjaśnionych okolicznościach, doszło do wybuchu petardy w ręku 4-letniego chłopca. W wyniku zdarzenia stracił on dwa palce. Dziecko zostało przetransportowany do szpitala. Policjanci prowadzą dochodzenie w tej sprawie pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Mundurowi wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Używanie petard i fajerwerków może stwarzać sytuacje, w których dochodzi do bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Przypominamy, aby zachować wszelkie środki ostrożności i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, które mogą uchronić nas przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Pamiętajmy:

- kupujmy fajerwerki tylko w licencjonowanych punktach,

- petardy należy zabezpieczyć w mieszkaniu w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu dzieci oraz niepowołane osoby,

- należy zapoznać się dokładnie z instrukcją zakupionego towaru,

- odpalanie fajerwerków może odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,

- nie należy rzucać petard pod nogi innych osób, pod okna mieszkań, w rejon samochodów, w kierunku zwierząt,

- nie należy odpalać ich w pomieszczeniach zamkniętych,

- sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2,

- za stwarzanie zagrożenia przy posługiwaniu się wyrobami pirotechnicznymi grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

starszy aspirant Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu