Policjanci zatrzymali „nożownika" Data publikacji 31.12.2020 Wieruszowscy policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego, podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa mężczyzny. Za takie przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

30 grudnia 2020 roku około godziny 13:40 policjanci zostali poinformowani o napaści, do której doszło w Wieruszowie przy ul. Kilińskiego. Na miejscu funkcjonariusze wstępnie ustalili, że pokrzywdzony zwrócił uwagę mężczyźnie, na jego nieprawidłowe zachowanie, dotyczące załatwiania potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym. Po pewnej chwili napastnik ugodził ofiarę nożem w okolicę pachwiny i uciekł. Pokrzywdzony, 38-letni mieszkaniec Wieruszowa, przytomny, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci po ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz personaliów potencjalnego sprawcy, już przed godziną 14:00 pojechali do jego miejsca pobytu. W Wieruszowie na jednym z osiedlowych mieszkań zatrzymali 27-latka. Okazał się nim mieszkaniec powiatu wągrowskiego w województwie wielkopolskim, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono ponad promil alkoholu. Podejrzewany noc spędził w policyjnym areszcie. Po wstępnej kwalifikacji karnej i ocenie zebranego materiału dowodowego przez prokuratora usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Za takie przestępstwo, grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wieruszowscy śledczy ustalili, że podejrzany był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Teraz sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora analizują zabezpieczone materiały oraz szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

(KWP w Łodzi / kp)