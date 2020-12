Policjant legnickiej drogówki po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna, mając 1,5 promila alkoholu w organizmie, uderzył w mur posesji oraz słupek bramy wjazdowej, po czym wyjechał na drogę. Błyskawiczna reakcja i spostrzegawczość policjanta legnickiej drogówki zakończyła niebezpieczną podróż pijanego kierowcy w Ulesiu. Mieszkańcowi gminy Miłkowice zatrzymano prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz kierowania pojazdem.

Wczoraj około godziny 17.30 w Ulesiu policjant legnickiej drogówki, zauważył kierującego, który poruszając się pojazdem marki Toyota, kilkukrotnie uderzał w mur oraz słupek bramy wjazdowej, a następnie wyjechał na drogę publiczną. Funkcjonariusz, znając doskonale zachowania nietrzeźwych kierujących, zareagował błyskawicznie i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Następnie powiadomił oficera dyżurnego, a ten z kolei wysłał na miejsce patrol, będący w służbie. 54-letni mężczyzna został przebadany alkomatem. Wynik wskazał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a także świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa innego kierowcy przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu nietrzeźwego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.

(KWP we Wrocławiu / kp)