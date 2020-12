Poszukiwania za zaginionymi z gminy Chorzele Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Przasnysza wspomagani przez strażaków, mieszkańców gminy Chorzele i psa tropiącego wczoraj szukali 37-letniej kobiety i 47-letniego mężczyzny. Oboje oddalili się ze swoich miejsc zamieszkania i nie było z nim żadnego kontaktu. Poszukiwania zakończyły się sukcesem.

Wczoraj (30.12.2020 r.) po godzinie 15.00, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach powiadomił, że 38-letnia mieszkanka gm. Chorzele, telefonicznie poinformowała go, że ma trudną sytuację rodzinną i chce popełnić samobójstwo. W związku z otrzymaną informacją i stanem zagrożenia życia, dyżurny przasnyskiej komendy policji natychmiast do miejsca zamieszkania kobiety wysłał patrol. Funkcjonariusze na miejscu nie zastali kobiety, więc ogłoszono alarm. W poszukiwaniach wzięli udział policjanci z przasnyskiej komendy, z jednostek podległych i z Oddziałów Prewencji z Płocka. Do poszukiwań włączyli się również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu i Ochotniczych Straży Pożarnych z gm. Chorzele i Jednorożca oraz mieszkańcy. Na szczęście po kilku godzinnych poszukiwaniach 38-latka sama powróciła do miejsca zamieszkania.

Kolejne poszukiwania również wczoraj zgłosiła po godz. 18.00 mieszkanka gminy Chorzele za swoim 47-letnim mężem, który po sprzeczce rodzinnej wychodząc z domu, powiedział, że chce popełnić samobójstwo. Wobec zagrożenia życia 47-latka po raz drugi w tym samym dniu ogłoszono alarm dla policjantów. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania za zaginionym, sprawdzając rejon miejscowości, w której zamieszkuje mężczyzna oraz pobliskie lasy. W działaniach tych oprócz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu oraz jednostek podległych brali udział policjanci z Oddziałów Prewencji z Płocka oraz pies tropiący z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Policjantów i rodzinę zaginionego w poszukiwaniach wspierali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Chorzele i Jednorożca oraz kilkudziesięciu mieszkańców gminy. Z uwagi na noc, warunki pogodowe oraz ukształtowanie terenu, poszukiwania przed północą zostały przerwane do dzisiejszego poranka. W nocy, po godzinie pierwszej poszukiwany mężczyzna sam powrócił do miejsca zamieszkania.

Przasnyscy policjanci dziękują wszystkim instytucjom oraz osobom za zaangażowanie i bezinteresowny udział w poszukiwaniach za mieszkańcami pow. przasnyskiego.

(KWP zs. w Radomiu / kp)