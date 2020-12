Policjanci odzyskali 100 tysięcy złotych wyłudzone od mieszkanki Nowego Sącza Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko jednego dnia, sądecka Policja otrzymała kilkanaście zgłoszeń dotyczących prób wyłudzenia pieniędzy tzw. metodami „na policjanta”, „na wnuczka” oraz spowodowanie wypadku. Większość seniorów wykazała się czujnością i nie dała się oszukać, ale jedną z sądeczanek przestępcy zmanipulowali w taki sposób, że straciła 100 tysięcy złotych. Dzięki intensywnym działaniom śląskich i sądeckich policjantów pieniądze zostały odzyskane, a mężczyzna podejrzewany o udział w tym przestępstwie został zatrzymany przy polsko-czeskiej granicy w Cieszynie.

Do oszustwa doszło we wtorek, 29 grudnia br. Około godziny 16, na telefon starszej mieszkanki Nowego Sącza zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako adwokat. Poinformował seniorkę, że członkowie jej rodziny mają poważne problemy z prawem - jej wnuk spowodował śmiertelny wypadek, natomiast córka składała fałszywe zeznania. By uwiarygodnić całą historię, ze starszą panią rozmawiała również kobieta podająca się za policjantkę. Następnie „adwokat” zażądał od seniorki niemal 300 tys. złotych w zamian za wybawienie jej krewnych z opresji. Zdenerwowana kobieta, przejęta losem najbliższych, zdołała przygotować 100 tys. złotych, które następnie zgodnie z poleceniem rozmówcy, przekazała kurierowi. Starsza pani została poinstruowana, by cały czas nie odkładała słuchawki i zadzwoniła za dwie godziny. Po tym czasie seniorka skontaktowała się z rzekomym adwokatem, który przekazał, by w dalszym ciągu nie odkładała słuchawki i ponownie połączyła się z nim około godz. 20. Kiedy telefon nie odpowiadał, kobieta zadzwoniła do córki. W momencie gdy usłyszała, że nie było żadnego wypadku, zorientowała się, że padła ofiarą oszustów.

Sądeccy kryminalni natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli szeroko zakrojone działania. Zebrane informacje, w tym rysopis i inne dane na temat „kuriera” zostały przekazane funkcjonariuszom z innych jednostek Małopolski i województw ościennych a kluczowa okazała się współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Dzięki temu poszukiwany został w ciągu kilku godzin zatrzymany w Cieszynie przez miejscowych policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy z Katowic. Policjanci odzyskali również 100 tys. złotych, czyli całą kwotę, którą straciła seniorka. Następnie mężczyzna został przekonwojowany do sądeckiej komendy, gdzie z uwagi na rozwojowy charakter sprawy funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności i weryfikują jego rolę w tej sprawie.

Sądeccy policjanci po raz kolejny apelują, by nie przekazywać nieznajomym osobom żadnych pieniędzy!

Pamiętajmy, w momencie, gdy ktoś, podając się przez telefon np. za krewnego czy policjanta będzie żądał od nas pieniędzy, funkcjonariusze radzą, by natychmiast zakończyć rozmowę telefoniczną! Jeżeli mamy wątpliwości lub nie wiemy, jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich, a najlepiej wykonajmy telefon zwrotny do osoby, za którą podaje się oszust, by upewnić się, czy faktycznie znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje pieniędzy. Wykonanie takiego telefonu pozwoli sprawdzić sytuację i uchroni przed utratą pieniędzy w przypadku próby ich wyłudzenia. Pamiętajmy również, by pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy oraz nie wpuszczać ich do domu czy mieszkania.

Stosując te podstawowe zasady, nie dasz się przechytrzyć oszustom:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi, szczególnie podczas rozmowy telefonicznej.

Nie ufaj osobom, które przez telefon przedstawiają się jako krewni, ich przyjaciele, urzędnicy czy funkcjonariusze i proszą o pieniądze.

Nie działaj pochopnie, daj sobie czas do namysłu i zawsze potwierdzaj taką prośbę poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z bliską osobą - wnukiem, córką, synem itp.,

Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym, w tym również osobom podającym się za policjantów (pamiętaj, że funkcjonariusze nie odbierają pieniędzy na przechowanie czy do celów prowadzonej akcji, jak również nie proszą o ich przekazywanie obcym osobom).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 (należy pamiętać o dokładnym odłożeniu słuchawki i przerwaniu połączenia z oszustem lub skorzystać z innego aparatu telefonicznego).

(KWP w Krakowie / kp)