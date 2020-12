Apel o pomoc na rzecz służb ratowniczych i ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji Data publikacji 31.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku silnego trzęsienia ziemi w środkowej Chorwacji, ponad 40 kilometrów od Zagrzebia zginęło 7 osób, a 28 jest rannych, z czego 6 jest w stanie ciężkim. Chorwackie służby ratownicze przeszukują ruiny zniszczonych miejscowości, aby odnaleźć wszystkie osoby, które pozostają przy życiu.

W związku z powyższym Biuro Oficera Łącznikowego Policji Chorwackiej przy Agencji Europol wystosowało apel z prośbą o pomoc do wszystkich zaprzyjaźnionych instytucji. Strona chorwacka prosi o dostawy generatorów prądu i hełmów ochronnych dla zespołów ratowniczych, które przeszukują ruiny domów w poszukiwaniu ocalałych ludzi.

W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z Gabinetem Komendanta Głównego Policji Chorwackiej (Office of the General Police Director of Croatian Police), adres poczty elektronicznej:

ured.glavnog.ravnatelja.policije@mup.hr lub: tgulan@mup.hr

cc.: abago@mup.hr oraz cc.: LB-HR@europol.europa.eu

Ponadto podczas nadzwyczajnej sesji rządu Republiki Chorwacji zdecydowano o utworzeniu specjalnego konta bankowego, na które spływać będzie pomoc finansowa na rzecz ofiar tragicznego trzęsienia ziemi od wszystkich zainteresowanych osób prywatnych i instytucji z zagranicy. Informacje na temat konta bankowego poniżej:

Croatian National Bank

Trg hrvatskih velikana 3

Zagreb 10000, Croatia