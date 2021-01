Pirat drogowy zatrzymany przez Speed Data publikacji 02.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca w obszarze zabudowanym jechał 129 kilometrów na godzinę. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w rejonie miejscowości Zagórze. Za kierownicą siedział 62-latek, który stracił prawo jazdy. Mężczyzna został ukarany mandatem i 10 punktami karnymi.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed każdego dnia pełnią służbę, przede wszystkim, na głównych drogach województwa podlaskiego. Tym razem na krajowej "ósemce" zatrzymali do kontroli bmw, którego kierowca jechał z prędkością 129 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę. Wykroczenie pirata drogowego zostało zarejestrowane na kamerze nieoznakowanego radiowozu podlaskiej "drogówki". Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek na krajowej "ósemce" w rejonie miejscowości Zagórze. Kierowcą pojazdu okazał się 62-latek, któremu policjanci zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.

W 2020 roku policjanci tylko z podlaskiej grupy Speed zatrzymali blisko 350 kierowców, którzy przekroczyli prędkość powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Po raz kolejny apelujemy o ostrożną i odpowiedzialną jazdę oraz stosowanie się do ograniczeń prędkości ponieważ jak wskazują statystyki to właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Opis filmu: Pojazd jedzie drogą z prędkością około 129 kilometrów na godzinę. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.53 MB)