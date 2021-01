Sprawca napadu z bronią w ręku ujęty przez klientów sklepu Data publikacji 04.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzymiesięczny areszt wobec 49–letniego sprawcy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Podejrzany, grożąc bronią ekspedientce żądał wydania pieniędzy, został jednak szybko obezwładniony przez klientów sklepu i oddany w ręce policjantów.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę (30.12.2020 r.) na peryferiach Oświęcimia. Tuż po godzinie 16.00, do sklepu spożywczego wszedł zamaskowany mężczyzna, który grożąc ekspedientce bronią, zażądał wydania wszystkich pieniędzy. Do sklepu wszedł także klient, który szybko zorientował się w sytuacji i podjął próbę obezwładnienia napastnika, wytrącając sprawcy broń z ręki. Wywiązała się szamotanina, w trakcie której do sklepu weszło kolejnych czterech klientów, którzy błyskawicznie pomogli w ujęciu sprawcy rozboju.

Wezwanie na miejsce policjanci przejęli sprawcę, którym okazał się 49-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Zabezpieczyli również rewolwer gazowy, który posłużył mu do dokonania przestępstwa. Podejrzany trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.

W niespełna dobę, zebrane przez policjantów materiały sprawy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie w sylwestrowe popołudnie został również doprowadzony 49-letni podejrzany. Usłyszał on prokuratorskie zarzuty. Następnie podejrzany trafił przed oblicze sędziego, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za rozbój z użyciem broni grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Ogromne podziękowania za wyjątkowo odważne działanie należą się Panu Tomaszowi, który błyskawicznie zareagował na przestępstwo, przerywając działanie sprawcy. Wzorowym zachowaniem wykazali się również panowie: Maciej, Damian, Tobiasz i Rafał, którzy pomogli w ujęciu napastnika. W efekcie tak sprawnego, wspólnego, obywatelskiego działania sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku.