Policjanci szczecińskiej drogówki eskortowali rodzącą kobietę na porodówkę Data publikacji 04.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy, obok profesjonalizmu musi pojawić się szybkość działania, także w niecodziennej sytuacji. O nietypową pomoc zostali poproszeni policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy w rejonie ul. Energetyków dokonywali pomiaru prędkości.

Będąc policjantem, nigdy nie wiadomo co wydarzy się podczas codziennej służby. Tak było 2 stycznia br., kiedy do mundurowych ze szczecińskiej drogówki, którzy w rejonie ul. Energetyków dokonywali pomiaru prędkości, podjechał mężczyzna wiozący rodzącą żonę. Funkcjonariusze bez chwili wahania podbiegi do samochodu. Okazało się, że jest w nim rodząca kobieta.

Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą oraz podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, pilotowali samochód osobowy marki Nissan do Szpitala Zdroje, przy ul. Mącznej. Po bezpiecznym i szybkim pilotażu policjanci przekazali rodzącą kobietę personelowi medycznemu.

Dzięki pomocy policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie dziecko szczęśliwie przyszło na świat w szpitalu.

Szczecińscy policjanci gratulują rodzicom, a małej Julii życzą dużo zdrowia.

(KWP w Szczecinie / kp)