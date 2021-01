Zatrzymali oszustkę i odzyskali oszczędności życia starszego małżeństwa Data publikacji 04.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie gminy Kamienna Góra 28 grudnia 2020 r. doszło do oszustwa metodą "na policjanta", w wyniku którego starsze małżeństwo straciło wszystkie oszczędności – łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Intensywne działania policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, Kamiennej Góry i Bystrzycy Kłodzkiej doprowadziły do szybkiego zatrzymania oszustki, która pozbawiła seniorów oszczędności i pozwoliły odzyskać utracone pieniądze.

Do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania od bliskich starszego małżeństwa z powiatu kamiennogórskiego, które w grudniu zeszłego roku zostało oszukane metodą „na policjanta”. Seniorzy w wyniku działania przestępców, którzy wykorzystali ich ufność i troskę o najbliższych, stracili oszczędności życia.

Przypomnijmy, że w dniu 28 grudnia 2020 r. w gminie Kamienna Góra oszukane małżeństwo przekazało nieznanej kobiecie ponad 30 tysięcy zł oraz kilka tysięcy euro. Wcześniej telefonicznie skontaktował się z nimi rzekomo ich syn, który twierdził, iż w wypadku zabił osobę, a pieniądze potrzebne są na kaucję. Przestępcy posłużyli się jednym z często wykorzystywanych schematów, aby pozbawić seniorów ich oszczędności. Jednak historia miała szczęśliwy finał, dzięki intensywnym działaniom policjantów kryminalnych z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, Kamiennej Góry i Bystrzycy Kłodzkiej, które doprowadziły do szybkiego zatrzymania oszustki i pozwoliły odzyskać utracone pieniądze. Zatrzymana 29-latka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Profesjonalizm, zaangażowanie i skuteczna praca dolnośląskich policjantów zostały zauważone przez bliskich pokrzywdzonego w sprawie małżeństwa, czego wyrazem są podziękowania, które przekazali funkcjonariuszom: „(…) chciałabym złożyć serdeczne PODZIĘKOWANIA za bardzo szybką interwencję, zaangażowanie i pomoc w ujęciu sprawcy i odzyskaniu pieniędzy. Jestem bardzo dumna z postawy policji z KWP Wrocław, KPP Kamienna Góra oraz KP w Bystrzycy Kłodzkiej, którym ja, jak i moi rodzice jesteśmy bardzo wdzięczni”.

W kontekście wspomnianej sytuacji po raz kolejny prosimy seniorów o ostrożność, o to by byli nieufni i pod żadnym pozorem nikomu obcemu nie przekazywali żadnych pieniędzy. W trakcie rozmów telefonicznych, podczas których mamy wątpliwości co do tożsamości naszego rozmówcy, należy się rozłączyć i samemu zadzwonić do wnuczki czy osoby, która do nas dzwoniła. W razie jakichkolwiek podejrzeń, że może to być próba oszustwa - powiadom Policję.

Pamiętajmy również, aby rozmawiać z seniorami ze swojej rodziny lub sąsiedztwa o tego typu sprawach, uświadamiając im tym samym skalę zagrożenia ze strony oszustów. Im więcej osób będzie wiedziało o takim niebezpieczeństwie, tym większe prawdopodobieństwo, że nie dadzą się oszukać.

(KWP we Wrocławiu / kp)