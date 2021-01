Groził, znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną ratowników medycznych Data publikacji 04.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 47-letniego mieszkańca Sopotu, który groził pozbawieniem życia, znieważył oraz naruszył nietykalność ratowników medycznych, którzy chcieli mu pomóc. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów, teraz grozi mu kara 3 lat więzienia.

Pod koniec minionego tygodnia dzielnicowi z komisariatu na Przymorzu odebrali pilne zgłoszenie, że przywieziony do szpitala pacjent jest agresywny i grozi ratownikom medycznym. Mężczyzna został przywieziony karetką pogotowia z interwencji, miał na głowie kilkucentymetrową ranę i konieczna była pomoc medyczna. Policjanci natychmiast pojechali na oddział ratunkowy, gdzie przywieziono agresywnego pacjenta. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, 47-latek był nadal agresywny, było od niego czuć alkohol i wyzywał ratowników. Mężczyźnie udzielono pomocy i funkcjonariusze w tym czasie zapewnili bezpieczeństwo personelowi medycznemu. Sprawca został zatrzymany w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej, znieważeniem oraz kierowaniem gróźb wobec ratowników medycznych.

Podczas rozmowy z ratownikami medycznymi dzielnicowi ustalili, że mężczyzna podczas transportu do szpitala wielokrotnie ich znieważył wulgaryzmami, groził im pozbawieniem życia, szarpał za ubrania oraz popychał. Jednemu z ratowników zniszczył bluzę służbową. Ratownicy nie mogli odstąpić od udzielenia pomocy 47-latkowi, ponieważ kilkucentymetrowa rana na jego głowie wymagała zaopatrzenia medycznego i musieli go przewieźć do szpitala.

Zatrzymany mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszał łącznie sześć zarzutów m.in. znieważenia, naruszenia oraz kierowania gróźb karalnych wobec ratowników, którzy podczas wykonywania obowiązków służbowych są funkcjonariuszami publicznymi. 47-letniemu sopocianinowi grozi teraz kara 3 lata więzienia.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara 3 lat więzienia. Za kierowanie gróźb karalnych grozi kara więzienia do 2 lat. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara roku więzienia.

(KWP w Gdańsku/js)