Policjanci zatrzymali dwóch poszukiwanych ENA. Jeden z nich podawał się za funkcjonariusza Interpolu Data publikacji 04.01.2021 Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania. Jeden z nich był poszukiwany również przez polski wymiar sprawiedliwości do odbycia ponad 5 lat pozbawienia wolność m.in. za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Drugi poszukiwany, 51- letni mężczyzna, podczas interwencji policjantów, podawał się za funkcjonariusza międzynarodowej organizacji policji - Interpol. Okazało się, że obywatel Holandii od 8 lat poszukiwany jest przez holenderski wymiar sprawiedliwości, do odbycia kary pozbawienia wolności m.in. za przemyt narkotyków.

Policyjni wywiadowcy w minioną sobotę (2.01.2021 r.) podczas patrolowania ulic Gdańska, zauważyli 42-latka, który poszukiwany był do odbycia kary ponad 5 lat pozbawienia wolności m.in. za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna, gdy zobaczył zbliżających się do niego policjantów, zaczął uciekać. Został zatrzymany przez wywiadowców, gdy próbował przeskoczyć ogrodzenie. 42-latek został obezwładniony i doprowadzony do radiowozu. Policjanci sprawdzili jego tożsamość w policyjnych systemach i okazało się, że mężczyzny poszukuje nie tylko polski wymiar sprawiedliwości. 42-latek był poszukiwany również przez niemiecki sąd, który wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania m.in. za kradzieże samochodów. Mężczyzna dziś został doprowadzony przez policjantów do aresztu śledczego, w którym będzie oczekiwał na dalsze decyzje wymiaru sprawiedliwości.

Do kolejnego zatrzymania osoby poszukiwanej doszło wczoraj po godzinie 15, gdy funkcjonariusze gdańskiej drogówki pełnili służbę w ramach grupy Speed i kontrolowali prędkość na Obwodnicy Trójmiasta. W pewnym momencie na wysokości węzła Matarnia zatrzymali do kontroli kierowcę volvo, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 30 km/ h. Podczas interwencji obywatel Holandii przedstawił się jako funkcjonariusz Interpolu- międzynarodowej organizacji policji i okazał legitymację służbową. Dokument ten wzbudził podejrzenia policjantów co do jego autentyczności m.in. z powodu braku drugiej strony dokumentu.

Policjanci sprawdzili w systemie dane 51-letniego mężczyzny. Okazało się, że obywatel Holandii od 8 lat jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Holandię, a na swoim koncie ma przestępstwa narkotykowe, gospodarcze i finansowe. Poszukiwany mężczyzna przyznał, że legitymacja, którą okazał, jest fałszywa i że dostał ją w prezencie. Funkcjonariusze zabezpieczyli podrobiony dokument, a 51-latek odpowie za posługiwanie się fałszywą legitymacją, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Zgodnie z dyspozycją Europejskiego Nakazu Aresztowania rozpocznie się procedura przekazania mężczyzny holenderskiemu wymiarowi sprawiedliwości, za nim jednak to się stanie, dziś zatrzymany Holender zostanie doprowadzony przez policjantów do prokuratury okręgowej.

(KWP w Gdańsku / kp)