Ukrył w lodówce blisko 3 kilogramy amfetaminy. Trafił już do aresztu Data publikacji 05.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, a następnie zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który posiadał ponad 2 700 gramów białego proszku. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest to amfetamina. Na wniosek prokuratora, sąd wobec mężczyzny zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara nawet do 15 lat więzienia, bowiem przestępstwa dopuścił się w warunkach tak zwanej recydywy.

Policjanci z wydziału kryminalnego tomaszowskiej komendy, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, prowadząc rozpoznanie środowiska przestępczego, ustalili, iż jeden z mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego może być w posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Podejrzewali, gdzie mężczyzna może przebywać i w tym właśnie rejonie prowadzili obserwację. 1 stycznia 2021 roku w godzinach wieczornych zauważyli wytypowanego mężczyznę. Kryminalni wylegitymowali go. Podczas interwencji zachowywał się nerwowo i nie potrafił tego uzasadnić. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna może posiadać przy sobie zabronione prawem środki. Podczas kontroli osobistej 38-latka kryminalni zabezpieczyli torebki foliowe z białym proszkiem i suszem roślinnym. Testery narkotykowe wykazały, że zabezpieczone środki to marihuana i amfetamina. Wyjaśniło to nerwowość tomaszowianina i dało podstawy do jego zatrzymania.

Policjanci przeszukali mieszkania należące do podejrzewanego jak również jego samochód. W trakcie działań prowadzonych w miejscu przebywania 38-latka, w lodówce znaleźli i zabezpieczyli worek foliowy, w którym znajdowało się plastykowe wiadro wypełnione białym proszkiem. Sama substancja ważyła ponad 2,5 kg, a tester narkotykowy wykazał, że to amfetamina. W tym samym miejscu policjanci zważyli, zbadali i zabezpieczyli torebkę foliową z ponad 137 gramami amfetaminy, 31 sztuk tabletek, pojemnik z białym proszkiem o wadze blisko 150 gramów, słoik i pojemnik z tworzywa sztucznego z cieczą oraz wagę elektroniczną. Łącznie w trakcie przeszukania i kontroli osobistej policjanci zabezpieczyli ponad 2 700 gramów amfetaminy i ponad 0,5 grama marihuany. Wszystkie te substancje zostaną poddane wnikliwej analizie w policyjnych laboratoriach. Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, sąd wobec 38-latka zastosował na najbliższe trzy miesiące tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, bowiem wymienionego przestępstwa dopuścił się w warunkach tak zwanej recydywy.

(KWP w Łodzi / kp)