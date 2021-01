Kryminalni przejęli ponad 4 kilogramy narkotyków Data publikacji 05.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dąbrowscy kryminalni przechwycili ponad 4 kilogramy narkotyków. Wartość czarnorynkową zabezpieczonych substancji psychoaktywnych szacuje się na kwotę blisko 250 tysięcy złotych. Stróże prawa zatrzymali dwie osoby z Dąbrowy Górniczej podejrzane o ich posiadanie. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi im kara nawet do 10 lat więzienia,

Pomimo walki z epidemią koronawirusa, policjanci nie zwalniają tempa. Wciąż podejmują interwencje, zatrzymują przestępców i prowadzą dochodzenia. W okresie świąteczno - noworocznym dąbrowscy kryminalni zatrzymali dwie osoby w wieku 22 i 30 lat, które usłyszały zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.



Zatrzymanie pierwszego z dilerów miało miejsce w mieszkaniu na jednym z dąbrowskich osiedli, w którym ukryte były zakazane substancje. Policjanci podczas przeszukania pomieszczenia znaleźli blisko 3 kilogramy amfetaminy. Narkotyki znajdowały się w nylonowych torbach umieszczonych w zamrażarce. Do następnego zatrzymania doszło w sylwestrowe popołudnie. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony wizytą kryminalnych. W mieszkaniu 30-latka znaleziono blisko 100 gramów suszu marihuany oraz przeszło 700 gramów amfetaminy, jak również blisko 400 gramów substancji psychotropowej, które mężczyzna trzymał pomiędzy żywnością w szafce kuchennej. Jak ustalili śledczy, dąbrowianin był już notowany za posiadanie narkotyków.

Podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu, a narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych, dilerzy usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Policja i prokuratura wnioskowały o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się i zadecydował, że najbliższe 3 miesiące podejrzani spędzą za kratkami. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)