Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań 76-latka. Pomogły lokalne media i mieszkańcy Data publikacji 05.01.2021 Policjanci z czechowickiego komisariatu odnaleźli zaginionego 76-letniego mieszkańca Bielska-Białej, który kilkanaście godzin wcześniej opuścił miejsce zamieszkania. Na szczęście 76-latkowi nic się nie stało. Przez blisko całą noc poszukiwali go bielscy policjanci, strażacy oraz lokalne media.

Wczoraj wieczorem (4.01.2021 r.) do bielskiej Policji wpłynęło zgłoszenie o zaginionym starszym mężczyźnie, który po południu wyszedł z domu w Bielsku–Białej, by odwiedzić swojego syna. Do celu jednak nie dotarł, nie nawiązał również z nikim kontaktu, a zaniepokojona rodzina o zaginięciu bielszczanina wieczorem zawiadomiła Policję. W poszukiwania natychmiast zostali zaangażowani policjanci z bielskiej komendy, komisariatów, bielskiego samodzielnego pododdziału prewencji, strażnicy miejscy i strażacy z OSP Stare Bielsko i OSP Komorowice. W poszukiwaniach skorzystano z drona wyposażonego w termowizję.



Rysopis przekazany za pośrednictwem Radia Bielsko i portalu Bielskie Drogi szybko obiegł media społecznościowe. W tym samym czasie mężczyzny poszukiwała jego rodzina oraz mieszkańcy. Stróże prawa sprawdzali dworce PKS i PKP, pustostany, lasy oraz kontrolowali inne miejsca. Sprawdzali także informacje przekazywane dyżurnemu komisariatu przy ulicy Komorowickiej oraz te pojawiające się w mediach społecznościowych. Po kilkunastu godzinach poszukiwań, przed godziną 5 rano, mundurowi z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach od dyżurnego straży miejskiej uzyskali informację, że zaginiony może przebywać w rejonie dworca PKP w Zabrzegu. Od razu tam pojechali i na miejscu znaleźli 76-latka. Na szczęście nic mu się nie stało. Mężczyzna cały i zdrowy został przekazany pod opiekę rodziny.

Dziękujemy Radiu Bielsko i Bielskim Drogom za zaangażowanie się w poszukiwania oraz mieszkańcom za bezcenne informacje, które przyczyniły się do szczęśliwego finału poszukiwań.

(KWP w Katowicach / kp)