Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 07.01.2021 Policjanci wydziału prewencji wschowskiej jednostki, w wyniku szybkiej reakcji i skutecznie podjętych działań, uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo. Desperat zabarykadował się w mieszkaniu. Po wejściu do pokoju mundurowi w ostatniej chwili powstrzymali go przed odebraniem sobie życia. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

We wtorek (5 stycznia br.) patrol Policji w składzie: starszy sierżant Małgorzata Tylińska i starszy posterunkowy Tomasz Szuflita otrzymali zgłoszenie i udali się do jednej z miejscowości w powiecie wschowskim. W momencie kiedy obsłużyli zdarzenie i wsiedli do radiowozu podbiegła do nich młoda kobieta. Z relacji, jaką przekazała policjantom, wynikało, że jej mąż na portalu społecznościowym zamieścił post o tym, że żegna się z nią i chce odebrać sobie życie. Dodała, że zamknął się w mieszkaniu i nie można do się do niego dostać. Mundurowi nie czekając ani sekundy dłużej natychmiast podjęli działania. Jak się okazało, mężczyzna zabarykadował się w jednym z pokojów. Funkcjonariusze przepchnęli masywną szafę, która znajdowała się po drugiej stronie drzwi i dostali się do środka. W pokoju zauważyli mężczyznę, który próbował odebrać sobie życie. Policjanci podjęli próbę negocjacji z desperatem, a gdy udało im się odwrócić jego uwagę, podbiegli i powstrzymali go przed odebraniem sobie życia. Udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)