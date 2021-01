Uratowali mieszkańców płonącego budynku Data publikacji 07.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Marcin Rasała wraz z sierżantem Wojciechem Kamedułą z Komisariatu Policji w Karlinie uratowali 55-letniego mężczyznę oraz 36-letnią kobietę z płonącego mieszkania.

W sylwestrową noc, około godziny 2.00 do oficera dyżurnego białogardzkiej jednostki wpłynęło zgłoszenie o palącej się przybudówce domu wielorodzinnego. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie płonął narożnik mieszkania. Policjanci po kolei pukali do mieszkań i wyprowadzali z nich zaspanych mieszkańców. Przez jednego z nich zostali poinformowani, że w mieszkaniu gdzie doszło do pożaru, mieszkają dwie osoby. Bez zastanowienia ruszyli w stronę płonącego lokalu. Wybili szybę w oknie i wynieśli z niego dwie osoby. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji policjantów nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Na miejsce przybyli strażacy, którzy ugasili ogień.

Obaj policjanci z karlińskiej „patrolówki” udowodnili, że świadomie wypełniają słowa roty ślubowania policyjnego.

(KWP w Szczecinie / kp)