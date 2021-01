Bezcenna pomoc Data publikacji 07.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału ruchu drogowego udzielili pomocy zdenerwowanemu mieszkańcowi Skierniewic, który jechał z żoną do szpitala, a na ul. Brzezińskiej w Łodzi i miał awarię samochodu. Dzięki pomocy funkcjonariuszy para szybko i bezpiecznie dojechała do celu.

7 stycznia 2021 roku tuż po godz. 11:00 mundurowi z łódzkiej drogówki na ulicy Brzezińskiej zauważyli stojące na jezdni auto, a obok niego mężczyznę nerwowo poszukującego pomocy. Szybko okazało się, że kierujący złapał ”gumę”, a nie miał przy sobie lewarka. Funkcjonariusze nie wahali się ani sekundy, zabezpieczyli miejsce i pomogli zepchnąć auto na pobocze, by nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym. W rozmowie z 34-letnim kierującym policjanci dowiedzieli się, że mieszkaniec Skierniewic jest w podróży z żoną do jednego z łódzkich szpitali i zależy mu na jak najszybszym dotarciu do placówki. Mundurowi pomogli mężczyźnie zepchnąć auto na pobocze a następnie na prośbę mężczyzny pomogli mu zmienić koło w samochodzie. Dzięki pomocy policjantów mężczyzna wraz z żoną szybko i bezpiecznie dotarli do celu.

(KWP w Łodzi / mw)