Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 07.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna podejrzany o usiłowanie zabójstwa 52-latka został zatrzymany przez katowickich policjantów. Podejrzany został zatrzymany po tym jak uciekł z miejsca zdarzenia. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany, grozi mu dożywocie.

Do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa doszło kilka godzin po zdarzeniu. W sylwestrową noc dyżurny katowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej w jednej z kamieniec słychać było odgłosy awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że po kłótni starszy, zakrwawiony mężczyzna upadł, a młodszy uciekł z budynku. Na miejsce natychmiast zostali skierowani katowiccy policjanci, a także karetka pogotowia, która zabrała nieprzytomnego i rannego w głowę mężczyznę do szpitala. W wyniku podjętych czynności jeszcze tej samej nocy policjanci z II komisariatu zatrzymali 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna uderzył pałką w głowę 52-latka, powodując u niego rozległe obrażenia. Tylko dzięki szybkiej pomocy medycznej uratowano jego życie. W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Północ zatrzymanemu przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa. 18-latek już wielokrotnie był zatrzymywany przez Policję, m.in. za kierowanie gróźb karalnych, kradzieże, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, zniszczenie mienia i rozpijanie osoby małoletniej. Na wniosek śledczych katowicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)