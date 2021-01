Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Zatrzymany 20-latek podejrzany o zgwałcenie Data publikacji 07.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gdańska zatrzymali 20-latka, podejrzanego o zgwałcenie 16-letniej dziewczyny. Mężczyzna zwabił ją poprzez Internet, a następnie uwiódł i wykorzystywał seksualnie. Kiedy nastolatka chciała zakończyć znajomość, mężczyzna groził jej i szantażował upublicznieniem jej nagich zdjęć. Dziś policjanci doprowadzili 20-latka do prokuratury. Grozi 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci od kilku dni pracowali nad zatrzymaniem 20-latka podejrzanego o zgwałcenie 16-letniej dziewczyny. Mężczyzna nawiązał z nią kontakt poprzez aplikację mobilną służącą do wysyłania filmów i zdjęć. Dziewczyna korespondowała z mężczyzną od wielu miesięcy, wysyłała mu swoje nagie zdjęcia. Gdy 16-latka chciała zakończyć znajomość, mężczyzna zaczął ją szantażować, grozić upublicznieniem jej zdjęć i filmów, które jak się okazało, zapisywał. Mężczyzna zmuszał ją również do spotkań, podczas których wykorzystywał ją seksualnie.

Pokrzywdzona, chcąc przerwać tę znajomość, o wszystkim powiadomiła rodziców, którzy od razu zaalarmowali o tym przestępstwie policjantów. Śledczy zabezpieczyli dowody przestępstwa, kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny i jego miejsce zamieszkania.

Do zatrzymania podejrzanego doszło w miniony wtorek, tuż przed spotkaniem 20-latka z pokrzywdzoną. Mężczyzna był zaskoczony widokiem kryminalnych z komisariatu w Nowym Porcie i z komendy miejskiej. 20-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu. Kryminalni przeszukali też jego mieszkanie, w którym zabezpieczyli oprócz komputera różne nośniki danych m.in. telefon komórkowy oraz nagrania, które zostały zabezpieczone do badań przez biegłego.

Dziś policjanci doprowadzili 20-latka do prokuratury, w której trwają czynności z zatrzymanym mężczyzną.

Pamiętaj!

Poznając osobę w wirtualnej rzeczywistości, najczęściej nie mamy wielu informacji na jej temat. Zdarza się, że taka osoba próbuje wydobyć od Ciebie poufne informacje, intymne zdjęcia lub przekonać Cię do zrobienia czegoś, co będzie niezgodne z prawem lub niebezpieczne dla Twojego zdrowia i życia. W przypadku znajomości w sieci, przez np. czat, e- mail, portal społecznościowy czy aplikację mobilną warto zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

Jeśli podejrzewasz, że osoba, z którą nawiązałeś kontakt ma wobec Ciebie złe zamiary, postaraj się:

Zachować korespondencję z tą osobą- w historii komunikatora, e-mailach, SMS-ach screenach itp.

Spróbuj przypomnieć sobie wszystkie informacje, które masz na temat tej osoby.

Spróbuj porozmawiać o tym z rodzicami lub inną zaufaną osobą dorosłą, będą mogli podjąć działania, które zapewnią Ci bezpieczeństwo

Jeśli czujesz, że trudno Ci będzie porozmawiać z najbliższymi, skontaktuj się ze specjalistami obsługującymi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Masz prawo odmówić rozmów na tematy intymne i każdy powinien to uszanować.

Masz prawo przerwać każdy kontakt, który Cię niepokoi.

Masz prawo powiedzieć o wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym.

Masz prawo zgłosić administratorowi portalu każdą sytuację, która nie jest zgodna z jego regulaminem.

Jak bezpiecznie kontaktować się z innymi:

Staraj się spotykać przede wszystkim z osobami, które poznałeś w świecie realnym.

Nie podawaj nieznajomym swoich danych osobowych, takich jak numer telefonu i adres, numer komunikatora, e-mail.

Posługuj się Nickiem, nie podawaj prawdziwego imienia i nazwiska.

Nie rozmawiaj z osobami poznanymi w Internecie na tematy związane ze sferą seksualną człowieka.

Nie opowiadaj nieznajomym o Twoich prywatnych sprawach ani o Twojej rodzinie.

Bądź ostrożny z wysyłaniem zdjęć, nigdy nie wiesz, gdzie mogą później trafić.

(KWP w Gdańsku / kp)