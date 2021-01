Policjanci odnaleźli mężczyznę, którego życie było zagrożone Data publikacji 08.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubskiego komisariatu wspomagani przez policjantów z żarskiej i zielonogórskiej komendy, a także strażaków, prowadzili poszukiwania mężczyzny, który oznajmił rodzinie, że chce popełnić samobójstwo. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a odnaleziony mężczyzna trafił pod opiekę medyczną.

We wtorek, 5.01.2021 r., do dyżurnego lubskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny, który oznajmił rodzinie, że odbierze sobie życie i wyszedł z domu w nieznanym kierunku. Natychmiast po otrzymaniu tej informacji Komendant Powiatowy Policji w Żarach ogłosił alarm, rozpoczynając akcję poszukiwawczą. W działania zaangażowani byli policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku, a także żarskiej i zielonogórskiej komendy. Do funkcjonariuszy dołączyli również strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku oraz strażacy - ochotnicy ze Starej Wody i Zabłocia. W poszukiwania zaangażowano przewodnika wraz z psem tropiącym. Przeczesywano tereny leśne, miejscowość, w której mieszkał zaginiony oraz pobliskie drogi dojazdowe. Funkcjonariusze sprawdzali miejsca, w których mógł się znaleźć mężczyzna. Akcja była utrudniona, gdyż prowadzona była o zmroku. Na szczęście zakończyła się szczęśliwie. Dzięki dobrej koordynacji działań i szybkiej reakcji na zgłoszenie policjanci odnaleźli zaginionego. Mężczyzna był przytomny, jednak wyziębiony, a kontakt z nim był utrudniony, więc został przekazany pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Kiedy zagrożone jest życie ludzkie, policjanci natychmiast przystępują do działania, nie lekceważąc żadnego tego typu zgłoszenia.

(KWP w Gorzowie / mw)