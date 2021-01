Policjanci uratowali kobietę Data publikacji 08.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie 7 stycznia br. tuż po godzinie 11.00 uratowali kobietę, która wskoczyła do wody.

Do oficera dyżurnego białogardzkiej jednostki wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego przechodnia. Mężczyzna, idąc mostem na rzece Parsęta, w jego pobliżu zauważył dziwnie zachowującą się kobietę. Według zgłaszającego kobieta miała wyglądać, jakby chciała popełnić samobójstwo. Na miejsce niezwłocznie został zadysponowany patrol policji. Funkcjonariusze chcieli nawiązać kontakt z kobietą, lecz ona na ich widok wskoczyła do rzeki. Starszy posterunkowy Konrad Biegański bez chwili wahania wskoczył za kobietą do wody i wspólnie z posterunkowym Franciszkiem Kozłowskim wyciągnęli ją z wody. 63-letniej mieszkance Białogardu na szczęście nic się nie stało, Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe, które zabrało kobietę do szpitala.

Dzięki odwadze i współdziałaniu policjanci po raz kolejny uratowali ludzkie życie.

(KWP w Szczecinie / kp)