Policjanci ze Świerzawy oddali osocze, które posłuży do leczenia chorujących na Covid-19 Data publikacji 08.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj St. asp. Kazimierz Bogusławski i sierż. Arkadiusz Kujawa, na co dzień są dzielnicowymi w Posterunku Policji w Świerzawie. W ostatnim czasie przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Teraz kiedy są już zdrowi, postanowili podzielić się swoim osoczem z innymi chorującymi. To ważne, ponieważ nie każdy z tej choroby może wyjść zwycięsko. Więc jeśli możemy, to pomagajmy. Zachęcamy wszystkich ozdrowieńców do dzielenia się swoim osoczem.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych na COVID-19, szczególnie z zagrażającymi życiu objawami tej choroby. Ta terapia może uratować życie pacjentom, których organizm często nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarza je niewspółmiernie do rozwoju zakażenia. Dzięki policjantom ze Świerzawy st. asp. Kazimierzowi Bogusławskiemu i sierż. Arkadiuszowi Kujawie osocze trafi teraz do najbardziej potrzebujących pacjentów. Zachęcamy wszystkich ozdrowieńców do dzielenia się swoim osoczem. Taka inicjatywa i gest może się okazać darem życia.

Kto może być dawcą osocza?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Osoby, które:

Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:

Od dnia wykonania ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR) minęło 14 dni,

przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),

miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).

Są w wieku 18-65 lat, Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Dodatkowo Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

(KWP we Wrocławiu/js)