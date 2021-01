Kolejnych stu nowo przyjętych policjantów w garnizonie dolnośląskim Data publikacji 08.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło ponad stu policjantów. Część z nich złożyła już rotę ślubowania w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w 2020 roku łącznie 394 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. W 2021 roku w wybranych miesiącach będziemy przyjmować do naszej formacji kolejnych policjantów.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. Słowa roty ślubowania w jednostkach terenowych już wypowiedziało i wypowie w kolejnych dniach ponad 100 policjantów przyjętych jeszcze w grudniu, w tym 32 policjantki.

W całym 2020 roku w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło łącznie 394 funkcjonariuszy. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W 2021 roku przyjęcia planowane są w lutym, kwietniu, lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu.

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się, zapadająca na długo w pamięci wdzięczność osób, którym niesiona jest pomoc - to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery w naszej formacji wyniesie blisko 3880 zł na rękę. Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Chcesz zasilić nasze szeregi, zapoznaj się z tą informacją na stronie internetowej DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI - menu PRACA, zakładka SŁUŻBA W POLICJI.