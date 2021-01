W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 08.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego VI Komisariatu KMP w Łodzi, będący w czasie wolnym od służby, ujął nietrzeźwego kierującego. Chwilę wcześniej, 36-letni mężczyzna mający blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie, w trakcie wyjeżdżania z parkingu osiedlowego uszkodził dwa inne pojazdy oraz słupki odgradzające wjazd pod posesje.

Funkcjonariusz z VI Komisariatu w Łodzi 7 stycznia 2020 roku około godziny 20:00 odpoczywający po służbie w prywatnym mieszkaniu, usłyszał podejrzane hałasy dochodzące sprzed bloku. Po wyjściu na balkon zauważył, że mężczyzna kierujący mercedesem wykonuje niebezpieczne manewry podczas wyjeżdżania z zajmowanego stanowiska parkingowego. W pewnym momencie pojazd obserwowany przez policjanta uszkodził dwa stojące obok auta oraz najechał na słupki odgradzające wjazd na posesje. Gdy, kierowca odpowiedzialny za spowodowanie kolizji wyszedł z samochodu, funkcjonariusz zauważył, że 36-latek jest najprawdopodobniej nietrzeźwy. Świadczył o tym m.in. chwiejny krok i dziwny sposób zachowania ww. mężczyzna wrócił do swojego samochodu z zamiarem kontynuowania niebezpiecznej jazdy, policjant postanowił natychmiast zainterweniować.W tym celu połączył się z Miejskim Stanowiskiem Kierowania KMP w Łodzi i pozostając w łączności z dyżurnym jednostki, jadąc swoim prywatnym samochodem, rozpoczął poszukiwania nieodpowiedzialnego kierowcy. Zauważył go kilka uliczek dalej, w chwili gdy ten kolejny raz najeżdżał na słupki odgradzające chodnik od trawnika. Policjant podszedł do auta nietrzeźwego kierowcy i wyjął mu kluczyki ze stacyjki. Następnie, przekazał przybyłym na miejsce policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. Okazało się, że 36-latek prowadził pojazd, mając około 1,5 promila alkoholu we krwi.

Za taki czyn grozić mu może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności i długoletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Natomiast, za spowodowanie kolizji drogowych na kierującego nałożone zostały dwa mandaty karne. Policjanci zatrzymali również prawo jazdy nieodpowiedzialnemu kierowcy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z VIII Komisariatu.

(KWP w Łodzi/js)