Wypożyczali drogie auta i odstawiali je do dziupli Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ursynowscy kryminalni we współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o przywłaszczenie samochodów z wypożyczalni, oszustwa związane z ich sprzedażą, paserstwo oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek policjantów i prokuratora wobec 32-latka i jego o 5 lat młodszego wspólnika sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznych aresztów. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Kary do 5 lat pozbawienia wolności grożą 51-latkowi oraz 42-letniemu mieszkańcowi Pomorza. Wobec obu mężczyzn zastosowano policyjny dozór.

Pod koniec stycznia br. z ursynowskimi kryminalnymi skontaktował się właściciel jednej z wypożyczalni samochodów i poinformował ich, że dwa dni wcześniej skontaktował się z nim znajomy, który powiedział, że mężczyzna o danym nazwisku pożyczył od niego samochód audi RS5. Auto będące w drodze na Pomorze straciło sygnał GPS. Do chwili obecnej pojazd nie został zwrócony, co może świadczyć o tym, że został przywłaszczony.

Okazało się, że ten sam mężczyzna wypożyczył od zgłaszającego audi RS3 warte ponad 200.000 zł. Sygnał GPS wskazywał, że samochód również poruszał się drogą na Pomorze. Zgłaszający obawiał się, że jego samochód także stał się przedmiotem przestępstwa, chociaż sygnał z nadajnika jeszcze odbierał.

Ursynowscy policjanci skontaktowali się z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, przekazując lokalizację samochodu.

W trakcie przyjmowania zawiadomienia okazało się, że samochód zmienił położenie i przemieszcza się w kierunku miejscowości Borowo gm. Kartuzy.

Policjanci z Ursynowa natychmiast przekazali tą wiadomość kolegom z miejscowej Policji, którzy odnaleźli pojazd porzucony przy jednej z dróg gruntowych prowadzących do miejscowości Łapice gm. Kartuzy, posesji, na której funkcjonariusze niejednokrotnie odnajdowali części z kradzionych pojazdów. Po tym, gdzie odnalezione zostało poszukiwane audi, można było wywnioskować, że sprawca pozostawił go w obawie przed zatrzymaniem przez policjantów.

W tym samym czasie ursynowscy kryminalni ustalili, gdzie może przebywać 51-latek, który wypożyczył samochody i jakim autem się porusza. Po czym pojechali do niego z wizytą. Zastali go na parkingu, kiedy wsiadał do swojej toyoty. Po okazaniu legitymacji służbowych oraz podaniu podstaw zatrzymali go i przewieźli do policyjnego aresztu. Mężczyzna tłumaczył się, że wypożyczył auta na prośbę kolegi i to on miał zwrócić samochody do wypożyczalni.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze zdobyli niepodważalne dowody na to, że w sprawę kradzieży samochodów są zamieszani także 32-latek i jego 27-letni wspólnik.

Mężczyźni mieli się spotkać następnego dnia pod jednym z ośrodków szkoleniowych na warszawskim Wawrze. Obaj zostali zatrzymani, kiedy podjeżdżali pod ośrodek taksówką. Starszy z nich dodatkowo był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Warszawa Praga Południe.

Obaj mężczyźni zatrzymali się w jednym z hoteli. W trakcie przeszukania pokoju kryminalni ujawnili i zabezpieczyli kluczyk od kradzionego Audi RS3 oraz dowód rejestracyjny od samochodu BMW 730, a także dokumenty związane z rejestracją tego pojazdu w Holandii. Z zabezpieczonej dokumentacji wynikało, że mężczyźni sprzedawali wypożyczone auta tzw. słupowi, a następnie rejestrowali je w Holandii. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli też bilety PKP obu mężczyzn z Gdyni do Warszawy, co było dowodem na to, że w okresie kradzieży samochodu byli na Pomorzu.

Chcąc uzupełnić materiał dowodowy w kwestii udziału zatrzymanych mężczyzn w przestępstwie oraz ich związku z „dziuplą samochodową” na terenie gminy Kartuzy ursynowscy policjanci pojechali do miejscowych kryminalnych i na podstawie zebranych wspólnie informacji ustalili, że 51-latek wypożyczał samochody na zlecenie 32-latka. Ten wspólnie z 27-latkiem przyjechał samochodem Audi RS5 na teren gminy Kartuzy i sprzedał pojazd 41-letniemu paserowi prowadzącemu miejscowy warsztat.

Po dwóch dniach chcieli zrobić to samo z samochodem Audi RS3, sprawa się nieco skomplikowała, ponieważ po drodze we wsi Borowo mieli kolizję drogową. Stamtąd pojechali taksówką do Kartuz, gdzie spotkali się z paserem. Przekazali mu kluczyki do audi. Następnie wrócili z nim w miejsce pozostawienia auta i razem zepchnęli je na pobocze. Po czym 41-latek zawiózł ich swoim fordem escape na stacje PKP, skąd wrócili do Warszawy. On w tym czasie zabrał audi na lawetę i zawiózł do swojego warsztatu. Kiedy się zorientował, że w samochodzie cały czas nadaje czujnik GPS, ponownie wciągnął pojazd na lawetę i porzucił je na drodze koło miejscowości Łapice, gdzie auto zostało odnalezione i zabezpieczone przez miejscowych policjantów na prośbę funkcjonariuszy z Ursynowa.

Po zebraniu wszystkich dowodów w jedną całość kryminalni odwiedzili warsztat i miejsce zamieszkania 41-latka. Nie przyznawał się do przestępstwa, twierdząc tylko, że pomagał nieznanym mu mężczyznom naprawić samochód. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli w jego mieszkaniu woreczki foliowe z kokainą, amfetaminą i tabletki ekstazy oraz kieszonkową wagę elektroniczną. Narkotyki zostały zabezpieczone, a ich posiadacz trafił do policyjnego aresztu na warszawskim Ursynowie.

Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa oraz posiadania substancji odurzających, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem.

51-latek, który wypożyczał auta, stanął pod zarzutem współudziału w ich przywłaszczeniu, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec niego również zastosowany został policyjny dozór.

Na wniosek policjantów i prokuratora wobec 32-latka i jego o 5 lat młodszego wspólnika sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznych aresztów. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Mężczyźni są podejrzani o przywłaszczenie samochodów z wypożyczalni oraz oszustwa związane z ich sprzedażą.

(KSP / kp)