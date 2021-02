Posiadał treści pornograficzne z udziałem dzieci Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgierscy policjanci wraz z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej, 1 lutego br. w jednym z mieszkań w Zgierzu zatrzymali mężczyznę, który posiadał na pliki z filmami zawierającymi treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że każdy pozostawia ślad w Sieci i nikt nie powinien czuć się bezkarnie.

Informacje o posiadaniu przez 50-latka nielegalnych treści zgierscy policjanci otrzymali od funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy pozyskali taki niepokojący sygnał podczas swoich działań.

1 lutego 2021 roku, w godzinach porannych, śledczy zapukali do jednego z domów na terenie Zgierza. Mimo iż podejrzewany ukrył część obciążających go materiałów, w trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli komputery i elektroniczne nośniki pamięci z co najmniej kilkuset filmami.

Zabezpieczone pliki trafiły już do badań. W wyniku wstępnej analizy przeprowadzonej przez biuro ekspertyz sądowych potwierdzono, że zabezpieczone pliki zawierają filmy prezentujące treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Właściciel nielegalnych zbiorów został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15 mężczyźnie może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)