Wyeliminowali z czarnego rynku blisko 20 kg narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Blisko 20 kilogramów różnych narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Kędzierzyna-Koźla. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny tymczasowy areszt. Teraz muszą się liczyć z karą do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu podczas czynności operacyjnych ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego ma posiadać znaczną ilość środków odurzających.

Informacje policjantów się potwierdziły. W środę (27 stycznia br.) mężczyźni zostali zatrzymani na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W zajmowanych przez nich pomieszczeniach funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 300 gramów amfetaminy i blisko 19,5 kilograma marihuany.

W ramach prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu ustalono również, że zatrzymani dodatkowo mieli rozprowadzić około kilograma marihuany oraz dwóch kilogramów amfetaminy.

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz udzielenia narkotyków innym osobom. Grozi im za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny tymczasowy areszt.

(KWP w Opolu / kp)

Film Wyeliminowali z czarnego rynku blisko 20 kg narkotyków Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wyeliminowali z czarnego rynku blisko 20 kg narkotyków (format mp4 - rozmiar 26.2 MB)