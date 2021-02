Dzielnicowi ewakuowali mieszkańców bloku, w którym wybuchł pożar Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z oświęcimskiej komendy Policji starszy aspirant Bogusław Hałat oraz sierżant sztabowy Mateusz Kowalówka, widząc kłęby dymuwydobywające się z jednego z mieszkań, błyskawicznie przystąpili do ewakuacji mieszkańców bloku. Z palącego się mieszkania bezpiecznie wyprowadzili parę seniorów.

Do zdarzenia doszło wczoraj (2.02.br.) w jednym z bloków na osiedlu Chemików w Oświęcimiu. Tuż przed godziną 10.00, dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego zauważyli, że z okien jednego z mieszkań wydobywa się dym. Policjanci natychmiast wbiegli do bloku i szybko zlokalizowali mieszkanie, w którym wybuchł pożar. We wnętrzu znajdowało się starsze małżeństwo. Policjanci wyprowadzili seniorów na zewnątrz budynku, po czym ponownie wrócili do bloku, z którego wyprowadzili jeszcze dwie kobiety. Po kilku minutach na miejscu byli już strażacy, którzy ewakuowali pozostałych mieszkańców i rozpoczęli akcję gaśniczą.



Na miejscu zdarzenia interweniowali także policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz patrol ruchu drogowego. Mundurowi przejmowali ewakuowanych mieszkańców, których umieszczali w radiowozach z uwagi na panujący chłód. Pogotowie ratunkowe do szpitala na leczenie przewiozło 84-letnią seniorkę, która doznała poparzeń próbując ugasić ogień, natomiast jej 83-letnim mężem zaopiekowała się rodzina. Do szpitala na badania została również przewieziona jedna z mieszkanek bloku oraz jej dwuletnie dziecko.



Po trwającej półtora godziny akcji ratowniczo - gaśniczej strażakom udało się ugasić pożar i oddymić blok, więc mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Strażacy wstępnie określili, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

(KWP w Krakowie / kp)