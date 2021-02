Policjantka z pasją Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Marlena Mosiej, to policjantka z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Ambitna, konsekwentna, z jasno wyznaczonym celem. Na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Białegostoku, a po pracy przygotowuje się do zawodów bikini fitness. Na swoim koncie ma już kilka sukcesów, a to dopiero początek.

Sierżant Marlena Mosiej od ponad 3 lat służy w szeregach podlaskiej Policji. Na co dzień pełni służbę w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Jako patrolowiec codziennie pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. A po służbie każdą wolną chwilę poświęca swojej największej pasji, jaką jest sport i zdrowe odżywianie. Aktualnie Marlena przygotowuje się do zawodów bikini fitness. Chociaż są to dopiero początki, nasza policjantka odniosła już sukcesy między innymi: 3 miejsce w Pucharze Polski oraz 5 miejsce w zawodach międzynarodowych NPC.

Jak mówi Marlena: "Sportem zajmuję się od dziecka. Już w szkole podstawowej brałam udział w różnego rodzaju zawodach. Jednak to siłownia oraz zdrowe odżywianie dają mi największą satysfakcję. Spróbowałam swoich sił w zawodach bikini fitness i wiem, że to jest to, co chcę robić w wolnym czasie. Służba w Policji również wymaga ode mnie charakteru. Stawia przede mną każdego dnia inne wyzwania, podnosi adrenalinę, a jednocześnie daje satysfakcję z możliwości pomocy innym". Jak sama przyznaje, pogodzenie obowiązków służbowych, pasji, wyrzeczeń, ciężkich i regularnych treningów nie jest łatwe. Od małego uczono ją jednak, że tylko ciężką pracą można osiągnąć sukces. Jednocześnie przyznaje, że satysfakcja z osiąganych wyników, rekompensuje wszystkie trudy. Nie od dziś wiadomo, że sport to prawdziwa szkoła charakteru.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: archiwum prywatne

(KWP w Białymstoku/js)