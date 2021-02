Pilotażowe spotkanie dla seniorów „Senior - online” już za nami

Koncepcja „SENIOR ONLINE”, to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie. Jest on skierowany do seniorów przez Dolnośląską Policję. Pilotażowe spotkanie przeprowadziły policjantki w komendzie miejskiej w Jeleniej Górze. Serdecznie zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 1 marca 2021 roku już we wszystkich jednostkach powiatowych Dolnego Śląska.