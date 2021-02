Wspólnie uratowali 2-letnie dziecko Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ochoty wspólnie z żołnierzem uratowali 2-letnią dziewczynkę, która wpadła do jeziorka w Parku Szczęśliwickim. Dzięki opanowaniu i skutecznej resuscytacji przywrócili dziewczynce funkcje życiowe. 2-latka trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej dalszej pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło wczoraj (2.02.2021 r.) kilka minut przed 14.00. Matka z trójką dzieci udała się na spacer do Parku Szczęśliwickiego w Warszawie. W pewnym momencie straciła z pola widzenia swoje 2-letnie dziecko. Wpadła w panikę i krzycząc zaczęła szukać najmłodszego dziecka. W tym samym czasie w Parku Szczęśliwickim na spacerze ze swoim psem był żołnierz z X Warszawskiego Pułku Samochodowego. Słysząc, co się dzieje, ruszył z pomocą.

Wcześniej 38-letnia matka wyciągnęła z jeziorka dziecko i położyła na brzegu. Wojskowy zaczął reanimować dziewczynkę, a inna kobieta, która była świadkiem zdarzenia w tym czasie wezwała przez numer alarmowy służby ratunkowe. Na miejscu pierwsi zjawili się funkcjonariusze z wydziału do spraw nieletnich z komendy na warszawskiej Ochocie - podkomisarz Mariusz Kłak oraz aspirant Piotr Latoszewski.

Policjanci przejęli akcję ratunkową od żołnierza. Podkomisarz Mariusz Kłak przechylił dziecko do przodu i uderzając ręką w plecy udrożnił drogi oddechowe. Funkcjonariusze na zmianę wykonywali resuscytację, dzięki której przywrócili 2-latce funkcje życiowe. Po chwili na miejsce przyjechała karetka i straż pożarna, którzy prowadzili dalsze czynności ratownicze.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala i otrzymało profesjonalną pomoc medyczną. Policjanci na miejscu przeprowadzili niezbędne czynności i będą ustalali wszystkie okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia.

(KSP / kp)