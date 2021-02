Był narażony na wychłodzenie - pomógł mu dzielnicowy Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Moniek pomógł 66-latkowi narażonemu na wychłodzenie. Mężczyzna z powodu choroby nie mógł wstać z łóżka. W mieszkaniu było zimno, a senior był odwodniony. W tym przypadku pomoc przyszła na czas i mężczyzna w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Monieccy policjanci codziennie kontrolują miejsca przebywania osób, które mogą potrzebować pomocy w związku ze znacznym spadkiem temperatur. Tak było i tym razem. Wczoraj (.02.2021 r.) przed południem, dzielnicowy gminy Mońki, pojechał zobaczyć czy samotnie mieszkający 66-latkiem nie potrzebuje pomocy. Na miejscu mundurowy usłyszał wołanie o pomoc. Okazało się, że drzwi do domu były otwarte, a w jednym z pomieszczeń przebywał mężczyzna. Był on tak osłabiony, że nie był w stanie wstać z łóżka. Powiedział, że bardzo źle się czuje i ma problemy z oddychaniem. W mieszkaniu było zimno, a senior był odwodniony. Dzielnicowy okrył 66-latka i został z nim do przyjazdu karetki pogotowia. Mężczyzna w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Nie bądźmy obojętni wobec osób, które zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, aby uratować komuś życie.

(KWP w Białymstoku / kp)