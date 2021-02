Za szczególne okrucieństwo znęcania się nad psami trafią do więzienia Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Znęcali się szczególnie okrutnie nad psami. W najbliższym czasie trafią za kratki, gdzie spędzą po 8 miesięcy. Właśnie zakończyło się postępowanie prowadzone przez policjantów z posterunku w Zakliczynie i z komisariatu w Wojniczu

W ostatnim dniu stycznia 2021 roku policjanci otrzymali informację o wyrzuconych w foliowym worku do kontenera na śmieci w Zakliczynie truchłach dwóch psów rasy mieszanej. Podczas oględzin przeprowadzonych przez policjantów z miejscowego posterunku ustalono, że zwierzaki miały widoczne ślady bicia oraz były mocno okaleczone.

Policjanci z Zakliczyna i komisariatu w Wojniczu przeprowadzili szybkie śledztwo w sprawie. Już dwa dni później w ręce mundurowych z Wojnicza trafił jeden ze sprawców, a chwilę później drugi. Obaj zatrzymani to mieszkańcy Gminy Zakliczyn, w wieku 53 i 54 lat. Mężczyźni podczas przesłuchania przyznali się do znęcania nad psami oraz opisali, w jaki sposób do tego doszło. Obaj przyznali, że podczas picia alkoholu zaczęli znęcać się nad zwierzętami. Jeden z nich to właściciel czworonogów, który potraktował swoje pupile siekierą, a pomagał mu w tym jego znajomy. Psy zostały zabite, ponieważ… szczekały. Mężczyźni martwe psy wyrzucili w workach foliowych do kontenera na śmieci.

Obaj usłyszeli zarzut określony w artykule 35 Ustawy o ochronie zwierząt. Wobec obu podejrzanych został zastosowany art. 335 kodeksu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się karze), a zaproponowana przez prokuratora kara, to 8 miesięcy bezwzględnej izolacji, wysoka grzywna oraz zakaz posiadania zwierząt przez najbliższe pięć lat. Teraz podejrzani czekają na orzeczenie sądu.

(KWP w Krakowie / kp)