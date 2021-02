Pomagają i służą - podziękowanie dla dzielnicowego z lubińskiej komendy

„Chciałam wyrazić podziękowania oraz ogromne uznanie za profesjonalizm, skuteczność, uprzejmość, takt i empatię (…)” to tylko fragment podziękowań od mieszkanki Lubina, jakie wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie za działania podejmowane przez dzielnicowego st. sierż. Łukasza Mosiołka. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, to osoba dobrze znająca swój teren i ludzi tam zamieszkujących. Dlatego najważniejsze wyróżnienie jego pracy to podziękowania, które płyną od mieszkańców.