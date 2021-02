Otrzymałeś SMS z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki? Uważaj to oszustwo! Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 0,50 złotych.” „Twoja paczka o numerze PL(...) wymaga dopłaty na sumę 0,87 złotych. Brak wpłaty oznacza zwrot przesyłki do nadawcy. Prosimy uregulować należność klikając w podany link https://(…).” Dostałeś SMS o takiej treści? Uważaj to oszustwo!

Dolnośląscy policjanci coraz częściej są informowani o oszustach, którzy podszywając się pod firmy kurierskie, wysyłają SMS-y z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki. Wiadomość, którą otrzymuje potencjalna ofiara, wygląda zazwyczaj następująco: Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 0.50 złotych; Twoja paczka o numerze PL(…) wymaga dopłaty na sumę 0,87 złotych. Brak wpłaty oznacza zwrot przesyłki do nadawcy. Prosimy uregulować należność klikając w podany link https://(…).

Osoba, która oczekuje na przesyłkę i otrzymuje taką wiadomość, stanowi łatwy cel dla przestępców. Ofiara klikając w przesłany link, naraża swoje urządzenie mobilne na działanie wirusów, które mogą przechwycić jej dane wrażliwe. Zainfekowany w ten sposób telefon bądź komputer to cenne źródło informacji dla oszustów. Loginy czy hasła, które zostały na nich wprowadzone, aby uzyskać dostęp do internetowych kont lub aplikacji bankowych, dostają się w niepowołane ręce, co może skutkować „wyczyszczeniem” konta ze środków pieniężnych.

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie ostrożność i dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm. Pamiętajmy, aby nie wchodzić w przesłane linki, nie przekazywać kodów BLIK lub danych z kart płatniczych oraz kredytowych. Poświęcenie kilku minut na zweryfikowanie wiadomości może uchronić nas przed utratą naszych pieniędzy.