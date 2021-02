Policjanci oddają osocze potrzebującym Data publikacji 03.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie pojawili się policjanci ze Szczecinka, którzy oddali osocze – najcenniejszy dziś dar ozdrowieńców. Od pierwszego apelu z prośbą o oddawanie osocza przez ozdrowieńców do akcji zgłosiło się aż 8 policjantów i pracowników Policji z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Wśród nich policjant, który już pięciokrotnie oddał swoje osocze.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Terapia osoczem może uratować życie pacjentom chorym na koronawirusa. W pierwszej połowie listopada apelowaliśmy o pomoc do ozdrowieńców i oddawanie osocza w celu ratowania osób, które zakaziły się koronawirusem. Zwracaliśmy się do naszych kolegów, ale także osób cywilnych, które przeszły zakażenie wirusem COVID-19 i spełniały kryteria do oddawania osocza, by zgłosiły się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Na apel odpowiedzieli nie tylko policjanci ale i pracownicy cywilni szczecineckiej jednostki, którym bardzo dziękujemy. Ilość oddanego osocza pozwoliła i pozwala na udzielenie pomocy nie tylko chorym policjantom, ale także wielu innym potrzebującym. Akcja wciąż trwa, do tej pory zgłosiło się do niej aż 8 osób. Na szczególne słowa uznania zasługuje jednak policjant, który już pięciokrotnie podjął decyzję by podzielić się tym cenny darem.

PRZYPOMINAMY:

Pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";

są w wieku 18-65 lat.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bit.ly/3jfs9kI

asp. Anna Matys