Zatrzymana w sprawie oszustw metodą „na policjanta”

Wspólne działania prowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i trzech dolnośląskich powiatów doprowadziły do zatrzymania 30-latki podejrzewanej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się dokonywaniem oszustw metodą „na policjanta”. Policjanci wykazali związek zatrzymanej z przestępstwami skutkującymi pozbawieniem seniorów pieniędzy w łącznej kwocie blisko 150 tys. złotych. Kobieta usiłowała również wyłudzić kolejne 180 tys. złotych, jednak niedoszła ofiara w porę zorientowała się, że to oszustwo. Mundurowi obecnie badają szczegółowo wszelkie okoliczności tej sprawy, szczególnie kwestię udziału innych osób w tym przestępczym procederze.