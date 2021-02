Ukradli auta warte 2 miliony złotych. Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez gorzowskich policjantów Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy kryminalni z komendy miejskiej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w ostatnim półroczu dokonywała na terenie miasta kradzieży aut osobowych i busów o łącznej wartości niemal 2 milionów złotych. Zatrzymanie podejrzanych było możliwe dzięki intensywnej pracy policjantów, którzy współpracowali z innymi jednostkami w kraju. Funkcjonariusze po pościgu zatrzymali jednego z podejrzanych, który uciekał skradzionym autem. Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane w jednym z gorzowskich mieszkań. Sąd na wniosek gorzowskiej prokuratury rejonowej tymczasowo aresztował podejrzanych.

Policjanci wydziału kryminalnego gorzowskiej komendy miejskiej od kilku miesięcy pracowali nad kradzieżami pojazdów, do których dochodziło na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Funkcjonariusze nie ograniczali się jedynie do czynności prowadzonych na miejscu zdarzenia. Doświadczenie podpowiadało im, że pewnych informacji należy szukać w innych rejonach w Polsce. Dlatego kryminalni nawiązali kontakt z jednostkami w kraju. W wyniku ustaleń policjanci zatrzymali w poniedziałek (1 lutego) trzy osoby.

Funkcjonariusze przed godziną 1 na ulicy Przemysłowej chcieli zatrzymać do kontroli busa. Kierowca nie zareagował na policyjne sygnały i zaczął przyspieszać. Przy ulicy Jerzego wyskoczył z jadącego auta i zaczął uciekać pieszo. Został jednak szybko zatrzymany przez policjantów. Peugeotem kierował 21-latek z województwa łódzkiego. Został zatrzymany w gorzowskiej komendzie. Policjanci zabezpieczyli busa, który został skradziony z jednej z gorzowskich ulic. Tego samego dnia kryminalni w jednym z mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali 41- i 38-latka, mieszkańców województwa mazowieckiego. Podczas przeszukania zabezpieczono szereg urządzeń, które służyły do kradzieży pojazdów.

Gorzowscy śledczy podczas czynności procesowych zabezpieczyli materiał dowodowy, który ostatecznie pozwolił na przedstawienie zarzutów. Prokurator rejonowy postawił wszystkim podejrzanym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie Gorzowa od lipca 2020 roku. 41- i 38-latek będą odpowiadać za usiłowania i kradzież z włamaniem do 25 samochodów osobowych i busów, których łączna wartość to ponad 2 miliony złotych. Trzeci z mężczyzn odpowie za kradzież busa, jazdę pomimo sądowego zakazu i niezatrzymanie się do kontroli. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora rejonowego i wszystkich tymczasowo aresztował. Sprawa jest rozwojowa.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 35.99 MB)