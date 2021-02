Dzielnicowy oddał osocze, aby pomóc potrzebującym Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy mł. asp. Mateusz Papaj pokonał koronawirusa i już trzykrotnie oddał osocze, aby wspomóc osoby, które nadal walczą z tą chorobą i mają ciężkie, zagrażające życiu objawy. Terapia przeciwciałami, które znajdują się w surowicy krwi osób po przebytej chorobie COVID-19, jest jedną z metod leczenia ciężkich przypadków zakażenia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby ozdrowieńcy dzielili się swoim osoczem.

Już blisko od roku zmagamy się z epidemią koronawirusa, dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać obostrzeń i ograniczeń, które zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Wiele osób przechodzi chorobę łagodnie, jednak są też osoby, które potrzebują pomocy ozdrowieńców. Ich osocze zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Do grupy osób, które łagodnie przeszedł zarażenie koronawirusem i do powrotu do zdrowia wystarczyła jedynie izolacja, jest dzielnicowy opatowskiej komendy. Młodszy aspirant Mateusz Papaj po przebyciu choroby Covid-19 postanowił podzielić się bezcennym lekiem, jakim jest osocze ozdrowieńców. Wczoraj już po raz trzeci w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oddał bezcenny dar, jakim jest krew i osocze. Warto dodać, że mł. asp. Mateusz Papaj jest także honorowym krwiodawcą.

PRZYPOMINAMY:

Pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

Są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

Spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";

Są w wieku 18-65 lat.

Osocze można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskej 66 od poniedziałku do piątku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.rckik-kielce.com.pl.

(KWP w kilecach/js)