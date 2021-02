Służba pod lupą - jak to wygląda okiem technika kryminalistyki

Widzi to, czego inni nie dostrzegają. Zebrane przez niego dowody i ślady bywają kluczowe dla wielu śledztw. Dociekliwy, spostrzegawczy, skrupulatny i cierpliwy - czyli policyjny technik kryminalistyki. Dowiedz się więcej o tej służbie z kolejnego odcinka "Opolskiego Rekruta". Zobacz, co zrobić aby zostać technikiem kryminalistyki i na miejscu przestępstw odkrywać to, co jak po nitce do kłębka doprowadzi do ich sprawców.